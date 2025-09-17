УАЗ выпустил первую партию «Патриотов» с новой «механикой»Новой версии предстоит пройти дорожные тесты до того, как она появится в продаже
Внедорожники с новой МКПП будут отгружены партнерам УАЗа, которые настроят под них электронные системы, включая системы активной безопасности. Позже такие «Патриоты» проверят в деле, в том числе в реальных условиях.
Шестиступенчатую «механику» для УАЗов начали выпускать весной нынешнего года. Производство налажено на мощностях Заволжского моторного завода (ЗМЗ), входящего в состав холдинга Sollers.
О том, что УАЗы получат модернизированную версию 2,7-литрового мотора ZMZ Pro мощностью 150 лошадиных сил, сообщалось в августе. Среди изменений — увеличение числа точек крепления по периметру клапанной крышки и в промежутках между отверстиями свечных колодцев.
Ожидается, что это повысит степень герметичности агрегата и запас надежности. Доработанный «атмосферник» обещали начать устанавливать на внедорожники осенью.
«Шестиступка» JAC будет сочетаться также с турбодизелем той же китайской марки объемом два литра. В самом УАЗе рассчитывают, что на дизельный «Патриот» будет приходиться 15−20 процентов продаж модели.