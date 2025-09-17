Новости
Опубликовано 17 сентября 2025, 19:43
1 мин.

УАЗ выпустил первую партию «Патриотов» с новой «механикой»

Новой версии предстоит пройти дорожные тесты до того, как она появится в продаже
УАЗ «Патриот» обзавелся новой коробкой передач. Ульяновский автозавод выпустил первые внедорожники с обновленным «атмосферником» ZMZ Pro объемом 2,7 литра и шестиступенчатой механической трансмиссией китайской JAC. Пока это только пробная партия, на которой партнеры УАЗа будут обкатывать работу электроники. Затем будет выпущена еще одна для проведения полномасштабных тестов.
УАЗ выпустил первую партию «Патриотов» с новой «механикой»
© УАЗ
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Внедорожники с новой МКПП будут отгружены партнерам УАЗа, которые настроят под них электронные системы, включая системы активной безопасности. Позже такие «Патриоты» проверят в деле, в том числе в реальных условиях.

Шестиступенчатую «механику» для УАЗов начали выпускать весной нынешнего года. Производство налажено на мощностях Заволжского моторного завода (ЗМЗ), входящего в состав холдинга Sollers.

Читайте на тему:

О том, что УАЗы получат модернизированную версию 2,7-литрового мотора ZMZ Pro мощностью 150 лошадиных сил, сообщалось в августе. Среди изменений — увеличение числа точек крепления по периметру клапанной крышки и в промежутках между отверстиями свечных колодцев.

Ожидается, что это повысит степень герметичности агрегата и запас надежности. Доработанный «атмосферник» обещали начать устанавливать на внедорожники осенью.

«Шестиступка» JAC будет сочетаться также с турбодизелем той же китайской марки объемом два литра. В самом УАЗе рассчитывают, что на дизельный «Патриот» будет приходиться 15−20 процентов продаж модели.