УАЗ выпустил первую партию «Патриотов» с новой «механикой»

Внедорожники с новой МКПП будут отгружены партнерам УАЗа, которые настроят под них электронные системы, включая системы активной безопасности. Позже такие «Патриоты» проверят в деле, в том числе в реальных условиях.

Шестиступенчатую «механику» для УАЗов начали выпускать весной нынешнего года. Производство налажено на мощностях Заволжского моторного завода (ЗМЗ), входящего в состав холдинга Sollers.