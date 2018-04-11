UAZ построил оранжевый Patriot за миллион рублей

Компания UAZ подготовила экспедиционную спецверсию модели Patriot, которая уже с завода оснащена широким набором внедорожного оборудования. Цена – 1 039 990 рублей. Новинка является самым дорогим вариантом модели, не считая модификации, посвященной игре World Of Tanks.

Экспедиционный UAZ Patriot укомплектован пакетом Off-Road, в состав которого входит лебедка и защита рулевых тяг, багажником на крыше, лестницей на задней двери, самоблокирующимся дифференциалом задней оси, дугами для защиты порогов и внедорожными покрышками BF Goodrich All-Terrain.

В списке оснащения также есть кондиционер, дополнительный отопитель салона, мультимедийная система с семидюймовым дисплеем и навигация с предустановленными картами России, Беларуси, Казахстана и Украины. Для «экспедиционника» разработан специальный шильдик и предложены два эксклюзивных окраса кузова: оранжевый и зеленый.

Под капотом UAZ Patriot установлен 2,7-литровый атмосферный двигатель, мощность которого составляет 135 лошадиных сил и 217 Нм момента. Коробка — пятиступенчатая «механика». Привод — подключаемый полный с двухступенчатой раздаткой: механической в базе, для других комплектаций с электронным управлением.

Начальная версия внедорожника — «Классик» — стоит от 719 тсяч рублей. Самая дорогая — спецверсия World Of Tanks — от 1 159 000 рублей.

Lada 4x4 Bronto

В прошлом году максимально подготовленную для бездорожья модификацию Lada 4x4 представил «АвтоВАЗ». Версию под названием Bronto оснастили лифтованной подвеской, расширенными колесными арками, внедорожными покрышками и самоблокирующимися дифференциалами в обоих мостах.

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