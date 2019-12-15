Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
13:13

Mitsubishi Pajero может быть возрождён на платформе Nissan Patrol

Следующее поколение японских вездеходов может получить общую «тележку»

© Nissan / Mitsubishi
Сергей Ильин
Mitsubishi Pajero нового поколения может разделить архитектуру с Nissan Patrol, утверждает издание CarsGuide. Руководитель австралийского подразделения Mitsubishi Motors Джон Синьорелло не исключил такую возможность и дал понять, что в альянсе Nissan-Mitsubishi анализируют экономическую целесообразность проекта.

Компания Mitsubishi до сих пор не определилась с преемником Pajero, хотя вездеход нынешнего поколения выпускается с 2006 года, а принципиальная конструкция автомобиля была разработана ещё в конце 1990-х. Актуальный Patrol увидел свет в 2010-м, а в этом году рамный внедорожник претерпел второй рестайлинг.

>
Reload
1 / 2

Фото: Nissan Patrol

Обеим моделям нужен преемник и в рамках альянса было бы логично объединить усилия, считают австралийские журналисты. В тоже время слухи об общей платформе для Patrol и Pajero ходят с 2007 года, однако официально работа над новым внедорожником не подтверждена. Японский альянс сомневается в перспективах разработки рамного вездехода в условиях ужесточения требований экологии и безопасности, а превращение Pajero и Patrol в большой кроссовер может отпугнуть приверженцев моделей.

Спрос на Mitsubishi Pajero падает: уже объявлено о прекращении продаж модели в Европе, Японии и России, а основными рынками устаревающего вездехода остаются Австралия и Южная Америка. Сокращается география продаж и у Nissan Patrol, однако на ключевом ближневосточном рынке внедорожник до сих пор успешен.

Источник: CarsGuide