Mitsubishi Pajero может быть возрождён на платформе Nissan Patrol

Компания Mitsubishi до сих пор не определилась с преемником Pajero, хотя вездеход нынешнего поколения выпускается с 2006 года, а принципиальная конструкция автомобиля была разработана ещё в конце 1990-х. Актуальный Patrol увидел свет в 2010-м, а в этом году рамный внедорожник претерпел второй рестайлинг.
Фото: Nissan Patrol
Обеим моделям нужен преемник и в рамках альянса было бы логично объединить усилия, считают австралийские журналисты. В тоже время слухи об общей платформе для Patrol и Pajero ходят с 2007 года, однако официально работа над новым внедорожником не подтверждена. Японский альянс сомневается в перспективах разработки рамного вездехода в условиях ужесточения требований экологии и безопасности, а превращение Pajero и Patrol в большой кроссовер может отпугнуть приверженцев моделей.
Спрос на Mitsubishi Pajero падает: уже объявлено о прекращении продаж модели в Европе, Японии и России, а основными рынками устаревающего вездехода остаются Австралия и Южная Америка. Сокращается география продаж и у Nissan Patrol, однако на ключевом ближневосточном рынке внедорожник до сих пор успешен.