Mitsubishi Pajero может быть возрождён на платформе Nissan Patrol

Обеим моделям нужен преемник и в рамках альянса было бы логично объединить усилия, считают австралийские журналисты. В тоже время слухи об общей платформе для Patrol и Pajero ходят с 2007 года, однако официально работа над новым внедорожником не подтверждена. Японский альянс сомневается в перспективах разработки рамного вездехода в условиях ужесточения требований экологии и безопасности, а превращение Pajero и Patrol в большой кроссовер может отпугнуть приверженцев моделей.