Коллекцию автомобилей звезды «Форсажа» пустят с молотка

Жемчужинами коллекции являются BMW E36 M3 Lightweight, выпущенные ограниченной серией из 125 экземпляров в 1995 году. Полу Уокеру удалось собрать пять «облегченных» купе. От обычных «эмок» в кузове E36, спецверсия отличается массивным задним крылом, оригинальным передним бампером и специальной белой ливреей с нанесенным флагом. Два года назад аналогичное купе BMW E36 M3 Lightweight было продано с аукциона Bring A Trailer за 154 тысячи долларов (около 10 миллионов рублей по текущему курсу).