Коллекцию автомобилей звезды «Форсажа» пустят с молотка

Жемчужинами коллекции являются BMW E36 M3 Lightweight, выпущенные ограниченной серией из 125 экземпляров в 1995 году. Полу Уокеру удалось собрать пять «облегченных» купе. От обычных «эмок» в кузове E36, спецверсия отличается массивным задним крылом, оригинальным передним бампером и специальной белой ливреей с нанесенным флагом. Два года назад аналогичное купе BMW E36 M3 Lightweight было продано с аукциона Bring A Trailer за 154 тысячи долларов (около 10 миллионов рублей по текущему курсу).
Фото: Chevrolet Nova`1967
Кроме того, в коллекцию Уокера входили маскл-кары 1960-х годов: Chevrolet Nova Wagon 1963 года, Chevrolet Chevelle Wagon 1964 года и Chevrolet II Nova 1967 года, внедорожник Ford Bronco 1995 года выпуска, гоночный Ford Mustang Boss 302S 2013 года выпуска и пикап Ford F-250 2003 года выпуска. Японские модели представлены редким Nissan Skyline R32 1989 года выпуска и Nissan 370Z 2009 года выпуска.
Актер Пол Уокер разбился в автокатастрофе шесть лет назад. Звезда серии фильмов «Форсаж» был пассажиром спорткара Porsche Carrera GT. В 2017 году адвокат семьи Уокера обвинил компанию Porsche в сокрытии информации об авариях среднемоторного суперкара.