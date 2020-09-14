Из автобуса «ПАЗ» сделали уютный дом на колёсах

За основу мастера взяли ПАЗ-3206 с полным приводом и заводским бензиновым двигателем ЗМЗ V8. В целях экономии двигатель перевели на газ, а баллоны расположили сзади под днищем автомобиля. Задний мост заменили на односкатный, а колеса «обули» в грязевые покрышки КШЗ КИ-115.

На ремонт и переделку «Пазика» в автодом было потрачено около 1,2 миллиона рублей — сам автобус предоставил клиент. Категорию автобуса сменили с D на С (автомобили, разрешённая максимальная масса которых превышает 3500 килограммов), благодаря чему автомобиль может выезжать на дороги общего пользования.