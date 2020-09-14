12:50

Из автобуса «ПАЗ» сделали уютный дом на колёсах

На переделку «Пазика» было потрачено около 1,2 миллиона рублей

© Pikabu
Мария Евдокимова
Частная компания из города Павлово Нижегородской области, которая занимается ремонтом и переделкой «Пазиков», сделала уютный автодом из автобуса ПАЗ-3206. По заказу клиента автобус отремонтировали, доработав ходовую часть, а салон переделали под полноценное жилое пространство.

Кузов «Пазика» выкрасили в голубой цвет, крышу оснастили тентом, загерметизировали все щели, а также улучшили тепло- и шумоизоляцию салона.

Интерьер автобуса отделали панелями под тёмное дерево, установили кухню с раковиной и газовой плитой, холодильник и даже выдвижной мини-бар. За сиденьем водителя расположили столовую зону с четырьмя креслами и столиком с местами для хранения бутылок. В кэмпере имеются также два спальных места, оборудованные в компактных нишах друг над другом, и санузел с душем и складной раковиной.

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Фото: Pikabu

За основу мастера взяли ПАЗ-3206 с полным приводом и заводским бензиновым двигателем ЗМЗ V8. В целях экономии двигатель перевели на газ, а баллоны расположили сзади под днищем автомобиля. Задний мост заменили на односкатный, а колеса «обули» в грязевые покрышки КШЗ КИ-115.

На ремонт и переделку «Пазика» в автодом было потрачено около 1,2 миллиона рублей — сам автобус предоставил клиент. Категорию автобуса сменили с D на С (автомобили, разрешённая максимальная масса которых превышает 3500 килограммов), благодаря чему автомобиль может выезжать на дороги общего пользования.

Ранее немецкий производитель автодомов Unicat представил двухосный модуль WT69 с жилой зоной и мастерской. Семиметровый автодом подходит как для путешествий, так и для организации передвижной ремонтной зоны на автогонках.

Источник: Pikabu