Из автобуса «ПАЗ» сделали уютный дом на колёсах

Кузов «Пазика» выкрасили в голубой цвет, крышу оснастили тентом, загерметизировали все щели, а также улучшили тепло- и шумоизоляцию салона.
Интерьер автобуса отделали панелями под тёмное дерево, установили кухню с раковиной и газовой плитой, холодильник и даже выдвижной мини-бар. За сиденьем водителя расположили столовую зону с четырьмя креслами и столиком с местами для хранения бутылок. В кэмпере имеются также два спальных места, оборудованные в компактных нишах друг над другом, и санузел с душем и складной раковиной.
Фото: Pikabu
За основу мастера взяли ПАЗ-3206 с полным приводом и заводским бензиновым двигателем ЗМЗ V8. В целях экономии двигатель перевели на газ, а баллоны расположили сзади под днищем автомобиля. Задний мост заменили на односкатный, а колеса «обули» в грязевые покрышки КШЗ КИ-115.
На ремонт и переделку «Пазика» в автодом было потрачено около 1,2 миллиона рублей — сам автобус предоставил клиент. Категорию автобуса сменили с D на С (автомобили, разрешённая максимальная масса которых превышает 3500 килограммов), благодаря чему автомобиль может выезжать на дороги общего пользования.
Ранее немецкий производитель автодомов Unicat представил двухосный модуль WT69 с жилой зоной и мастерской. Семиметровый автодом подходит как для путешествий, так и для организации передвижной ремонтной зоны на автогонках.