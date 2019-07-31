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10:39

Электросамокат оказался быстрее обычной машины

Его владелец разогнался до 75 километров в час и попал на камеру фиксации нарушений

В Белоруссии владелец электросамоката попал на одну из камер фиксации нарушений — он превысил разрешенную скорость и разогнался до рекордных для такого транспорта 75 километров в час.

Водитель ехал по второму транспортному кольцу, причем двигался он не по тротуару, а по проезжей части. Поскольку в Белоруссии штрафуют за превышение скорости на 10 километров в час, владелец электросамоката попал на камеру. Но найти его по базе невозможно, поскольку номеров у его транспорта нет — теперь нарушителя будет искать милиция.

По словам представителей СЗАО «Безопасные дороги Беларуси», они и раньше фиксировали нарушения скорости необычными транспортными средствами — бронетранспортером и даже велосипедом, но электросамокат на камеры попал впервые.

В начале июля в Москве оштрафовали байкера, который разогнался на МКАД до рекордных 193 километров в час. Кроме того, в конце июня был установлен еще один рекорд превышения скорости — водитель превысил скоростной режим более чем в два раза и разогнался на Крымском мосту до 243 километров в час. Как рассказали позднее представители МВД, «человек очень сильно спешил в Крым».

Чтобы снизить число нарушений со стороны двухколесного транспорта, власти Московской области хотят развернуть камеры по направлению движения потока. Это поможет фиксировать нарушения скорости байкерами, у которых номерные знаки установлены сзади. Инициатива коснется дорог федерального значения.