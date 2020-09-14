Появились подробности о будущих изменениях в ПДД

Газета «Коммерсантъ», которая ознакомилась с новым проектом поправок, поделилась подробностями о грядущих нововведениях. Они затрагивают несколько блоков. Во-первых, вводится запрет на остановку и стоянку на островках безопасности и появится уточнение, согласно которому зона действие знака 3.27 «Остановка запрещена» будет прекращаться после знака «Парковка». Соответственно правило, по которому действие знака «Стоянка запрещена» прекращается в том месте, где кончается желтая разметка, будет отменено.

Во-вторых, изменятся правила тонировки. Так, ветровое стекло должно пропускать 70 процентов (пока – 75 процентов), а нормы для прочих стёкол исключат. Также не будут регламентированы аптечки, огнетушители и знаки аварийной остановки – можно использовать любые.

В-третьих, пассажирским автобусам позволят разгоняться до 90 километров в час только в том случае, если они оборудованы ремнями безопасности. Для всех остальных, например маршрутных автобусов, порог максимальной скорости составит 70 километров в час. Вместе с тем вводится новый дорожный знак «Движение автобусов запрещено».