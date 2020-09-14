Появились подробности о будущих изменениях в ПДД

Газета «Коммерсантъ», которая ознакомилась с новым проектом поправок, поделилась подробностями о грядущих нововведениях. Они затрагивают несколько блоков. Во-первых, вводится запрет на остановку и стоянку на островках безопасности и появится уточнение, согласно которому зона действие знака 3.27 «Остановка запрещена» будет прекращаться после знака «Парковка». Соответственно правило, по которому действие знака «Стоянка запрещена» прекращается в том месте, где кончается желтая разметка, будет отменено.
Во-вторых, изменятся правила тонировки. Так, ветровое стекло должно пропускать 70 процентов (пока – 75 процентов), а нормы для прочих стёкол исключат. Также не будут регламентированы аптечки, огнетушители и знаки аварийной остановки – можно использовать любые.
В-третьих, пассажирским автобусам позволят разгоняться до 90 километров в час только в том случае, если они оборудованы ремнями безопасности. Для всех остальных, например маршрутных автобусов, порог максимальной скорости составит 70 километров в час. Вместе с тем вводится новый дорожный знак «Движение автобусов запрещено».
Появятся и новые ограничения для автомобилистов. Если сзади под стеклом автобуса загорелась надпись «Внимание, пассажир», то следующая за ним машина обязана остановиться и дождаться, пока пройдут все пассажиры и табло погаснет.
Ещё один блок посвящён средствам индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся электросамокаты, сегвеи, скейтборды, ролики и прочее. По новым правилам, зоны передвижения на СИМ варьируются в зависимости от возраста. Например, ребенок до семи лет может кататься по тротуарам, пешеходным дорожкам, в пределах пешеходных зон и только в сопровождении взрослых. Дети старше 14 лет смогут пользоваться велосипедными зонами, велополосами, тротуарами, но если их нет, можно будет выезжать на правый край проезжей части или на обочину улицы. Однако последнее касается только средств, оборудованных тормозами, фонарями и катафотами. Также вводится запрет на использование СИМ в нетрезвом состоянии.
В настоящее время пакет поправок в ПДД проходит регламентные процедуры.