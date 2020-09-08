Самые мощные Porsche 718 Cayman и Boxster получили «робот» и стали быстрее

«Робот» PDK будет устанавливаться на 718 Boxster и Cayman GTS 4.0, а также на топовые модификации 718 Spyder и 718 Cayman GT4.
С новой коробкой передач 420-сильные Porsche 718 Spyder и 718 Cayman GT4 станут быстрее: по сравнению с шестиступенчатой «механикой» они смогут набирать 100 километров в час быстрее на полсекунды раньше. Разгон до «сотни» теперь составит 3,9 секунды, а отметку в 200 километров в час спорткары смогут преодолевать на 0,4 секунды быстрее – за 13,4 секунды.
Porsche
Porsche 718 Cayman GTS и 718 Boxster GTS, оборудованные четырехлитровыми оппозитными двигателями мощностью 400 лошадиных сил и роботизированной трансмиссией, тоже станут быстрее на полсекунды. Они смогут набирать «сотню» за четыре секунды. До 200 километров в час спорткары будут разгоняться за 13,7 секунды – на 0,4 секунды быстрее, чем с механической коробкой передач.
В конце июня компания Porsche открыла прием заказов на спорткары 718, оснащенные четырехлитровым атмосферным мотором и роботизированной трансмиссией PDK. Доплата за новую преселективную коробку передач, которой можно оборудовать «трековые» модели 718 — Cayman GT4, Boxster Spyder, Cayman GTS 4.0 и Boxster GTS 4.0, составит от 3200 до 3700 долларов (примерно 240 000 – 280 000 рублей по текущему курсу).
В России 718 Cayman GTS 4.0 с оппозитной «шестёркой» и механикой можно купить за 5 950 000 рублей, а GT4 – за 6 970 000 рублей.