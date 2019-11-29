Смартфоны будут предупреждать россиян о приближении автомобилей

По словам собеседника агентства, наибольшее количество аварий с пешеходами происходит по вине последних – они переходят проезжую часть на запрещенный сигнал светофора, «в наушниках или уткнувшись в телефон». Новое приложение предупредит их об опасности, например, подаст сигнал через наушники. «Целевой аудиторией сервиса станет молодое поколение, которое наиболее часто использует смартфоны даже по пути в университет или школу», – пояснил Белянко.
Программа будет работать на базе искусственного интеллекта и станет частью проекта «Автодата» – платформы по сборке, обработке и хранению массива информации автотранспортной сферы.
С предложением по созданию такого хранилища «Автонет» выступал еще летом этого года. Сервис будет содержать данные об автомобилях с момента их выпуска и вплоть до утилизации. В частности, в хранилище соберут информацию о функционировании бортовых систем, поведении водителя и взаимодействии с инфраструктурой. При этом все персональные данные автовладельцев создатели платформы обещают защитить в соответствии с действующим законодательством.