Смартфоны будут предупреждать россиян о приближении автомобилей

По словам собеседника агентства, наибольшее количество аварий с пешеходами происходит по вине последних – они переходят проезжую часть на запрещенный сигнал светофора, «в наушниках или уткнувшись в телефон». Новое приложение предупредит их об опасности, например, подаст сигнал через наушники. «Целевой аудиторией сервиса станет молодое поколение, которое наиболее часто использует смартфоны даже по пути в университет или школу», – пояснил Белянко.

Программа будет работать на базе искусственного интеллекта и станет частью проекта «Автодата» – платформы по сборке, обработке и хранению массива информации автотранспортной сферы.