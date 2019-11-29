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12:32

Смартфоны будут предупреждать россиян о приближении автомобилей

Новое мобильное приложение призвано повысить безопасность пешеходов

© pixabay.com
Лиза Будрина
В России заработает новый сервис для невнимательных пешеходов. Речь идет о бесплатном мобильном приложении, которое будет в фоновом режиме предупреждать пользователя о едущей машине. В ряде регионов программу начнут тестировать уже в 2020 году, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя НТИ «Автонет» Евгения Белянко.

По словам собеседника агентства, наибольшее количество аварий с пешеходами происходит по вине последних – они переходят проезжую часть на запрещенный сигнал светофора, «в наушниках или уткнувшись в телефон». Новое приложение предупредит их об опасности, например, подаст сигнал через наушники. «Целевой аудиторией сервиса станет молодое поколение, которое наиболее часто использует смартфоны даже по пути в университет или школу», пояснил Белянко.

Программа будет работать на базе искусственного интеллекта и станет частью проекта «Автодата» платформы по сборке, обработке и хранению массива информации автотранспортной сферы.

С предложением по созданию такого хранилища «Автонет» выступал еще летом этого года. Сервис будет содержать данные об автомобилях с момента их выпуска и вплоть до утилизации. В частности, в хранилище соберут информацию о функционировании бортовых систем, поведении водителя и взаимодействии с инфраструктурой. При этом все персональные данные автовладельцев создатели платформы обещают защитить в соответствии с действующим законодательством.

Источник: РИА «Новости»