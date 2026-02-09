Пенсионер построил себе из снега «Эмку», «Чайку» и ЗИС

«Машины, на которых в прошлом веке ездили чиновники, появились возле одного из домов Константиновки. Тут и бронированный лимузин ЗИС-115, и знаменитая „Чайка“, и „Эмка“ (Газ-М1). Каждая выполнена с изумительной точностью — 78-летний Юрий Потапчук воссоздавал всё строго по чертежам», – говорится в По данным канала, мужчина строил автомобили целый месяц: работал на морозе. Теперь пенсионер показывает машины детям: проводит экскурсии и делится секретами мастерства.

Также сообщается, что в конце прошлого года мужчина вместе с внуком слепил Т-34, танк получился размером с частный дом.

Ранее житель Австралии сделал из старого Suzuki Swift двухместное купе с огнеметом.