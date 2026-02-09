Житель Австралии сделал из старого Suzuki Swift двухместное купе с огнеметом

За основу был взят недорогой Suzuki Swift, приобретенный всего за 500 австралийских долларов. Команда Пайкина выбрала радикальный подход, безжалостно укоротив кузов хетчбэка, вырезав центральную секцию вместе с задними дверями.

Для максимального визуального сходства с оригинальной игрушкой кузову придали текстуру пластика и окрасили в фирменную контрастную красно-желтую гамму. Диски покрасили в белый цвет, а выхлопную трубу перенесли на боковину.

Как иронично отмечает сам создатель, называющий себя «сертифицированным мясником», на реализацию проекта ушли десятки часов резки, сварки, шлифовки и покраски.

Главной же технической особенностью творения, получившего имя Suzuki Sui, стала установка вместо штатного катализатора настоящего огнемета, способного выбрасывать пламя во время движения.

Несмотря на свою функциональность, проект создавался не для дорог общего пользования, а для участия в специальных автомобильных шоу и фестивалях.

