Упавшая с неба рыба устроила ДТП с автомобилем

Местное природоохранное агентство предполагает, что белоголового окуня обронила, пролетавшая мимо птица, которая стала целью охоты другого хищника. В результате столкновения с движущимся автомобилем, голова рыбы застряла между передней левой фарой и бампером.

В результате неожиданного инцидента никто из участников движения не пострадал. Судя по фотографии, сложно определить какой ущерб автомобилю нанес упавший окунь, однако подобное ДТП вряд ли покроется страховкой.