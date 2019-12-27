В США сом врезался в Lexus

В аварии пострадала только сама рыба и лобовое стекло автомобиля, женщина же отделалась легким шоком от такого странного ДТП. На своей странице на фейсбуке она написала, что приехавшие на помощь родственники помогли найти рыбу и заодно устранить то, что осталось от сома.

Как выяснилось позднее, рыбу уронила птица, которая пролетала над кроссовером.