В США сом врезался в Lexus

В аварии пострадала только сама рыба и лобовое стекло автомобиля, женщина же отделалась легким шоком от такого странного ДТП. На своей странице на фейсбуке она написала, что приехавшие на помощь родственники помогли найти рыбу и заодно устранить то, что осталось от сома.
Как выяснилось позднее, рыбу уронила птица, которая пролетала над кроссовером.
Животные нередко становятся причиной аварий или поломок в автомобиле. Например, в сентябре собака смогла самостоятельно перевести рычаг коробки передач Mercedes-Benz S430 из режима парковки в нейтральное положение, немного прокатиться и устроить ДТП.
Также особую слабость к автомобилям питают белки. В октябре они организовали целый склад орехов в моторном отсеке Kia Sorento. Владелица обнаружила сюрприз только когда отъехала от дома и услышала странный грохот. Аналогичная ситуация произошла в начале декабря — тогда белки выбрали в качестве дупла раритетный Porsche 911 1974 года выпуска.