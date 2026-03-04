Перечислены 5 самых быстрых японских спорткаров

На первом месте в рейтинге находится Honda Civic Type R 2026 года. Этот автомобиль — квинтэссенция инженерной мысли. С 315-сильным турбомотором он вряд ли выиграет драг-рейсинг у 473-сильного BMW M2, но на извилистой трассе ситуация меняется. Благодаря уникальной передней подвеске и небольшому весу, Civic Type R проходит повороты на равных с «немцем».

Далее следует Toyota Supra. Будучи техническим «близнецом» BMW Z4, Supra в версии «Final Edition» стала настоящим хитом. Настройки подвески и рулевого кправления у нее агрессивнее, чем у более комфортного немецкого «родственника». В довершение образа — огромные тормоза Brembo и карбоновое антикрыло. Supra легче, дешевле Z4 и, безусловно, привлекает больше взглядов на дороге.

На третьем месте находится Nissan Z Nismo 2025 года. Инженеры серьезно поработали над жесткостью кузова, охлаждением мотора и установили шины Dunlop SP Sport MAXX GT600. В сочетании с креслами Recaro и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач этот автомобиль стал прямым конкурентом BMW M2.

Четвертое место занимает Lexus IS 500 2025 года. В то время как BMW M3 использует рядную «шестерку», Lexus делает ставку на атмосферный V8 объемом 5,0 л. Сбалансированные характеристики рулевого управления, подвески и мотора делают IS 500 идеальным компаньоном для горных серпантинов.

Завершает список купе Lexus RC F. В отличие от ближайшего конкурента BMW M4, «японец"дарит сильные эмоции от звука мотора V8. Кроме того RC F отличается надежностью.

Ранее сообщалось, что УАЗ впервые за всю историю модели Hunter переименует внедорожник.