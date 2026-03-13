Перечислены 5 самых доступных моделей параллельного импорта
В перечень вошли кроссовер Volkswagen Tharu XR, хэтчбек Kia KX1, а также Nissan Qashqai второго поколения (во всём мире продаётся третье, но совместное предприятие Dongfeng-Nissan продолжает выпуск машин второй генерации).
Продолжают список компактный вседорожник Mazda CX-30 и среднеразмерный седан Hyundai Elantra, притом легендарную «Элантру» сегодня реально приобрести по цене около 2 млн рублей. Все эти машины сделаны китайскими заводами.
Напомним: с 1 декабря прошлого года российские власти отменили льготные ставки утильсбора для автомобилей мощнее 160 л.с. С этого момента повышенным спросом стали пользоваться «доутильные» варианты.
