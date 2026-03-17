Перечислены 8 серьезных минусов седана Jaguar XE

Бензиновые моторы 2.0 из семейства Ecoboost могут преподнести сюрпризы в виде выхода из строя фазовращателей или турбокомпрессора, который иногда повреждается фрагментами лопнувшего коллектора. Также для них характерны подтекающие сальники, сказал эксперт издания «За рулем» Сергей Зиновьев,

У дизельной версии объемом 2.0 слабым местом является цепь ГРМ, которая быстро растягивается при активной езде, не говоря уже о типичных для дизелей проблемах с сажевым фильтром и системой EGR.

Надежный в целом восьмиступенчатый гидроавтомат ZF уже после 150 тыс. километров пробега может потребовать вмешательства — замены втулок, сальников и фрикционов.

Однако главная головная боль, по словам эксперта, — это капризная электроника, которая «чудит регулярно». Вдобавок к этому, в салоне со временем появляются скрипы, а запчасти для автомобиля остаются дорогими даже по меркам премиум-класса, и многие из них сложно найти в продаже.

Jaguar XE 2015 модельного года сейчас можно найти на вторичном рынке по цене от 1,5 до 3,5 млн рублей. Средний пробег – 120 тыс. километров.

Ранее стали известны самые популярные кроссоверы, которые россияне гонят из Китая.