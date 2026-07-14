В распоряжении издания оказался предварительный список моделей, от которых Volkswagen будет вынужден избавиться в рамках борьбы с убытками и масштабной реструктуризации бизнеса. Помимо вышеперечисленных моделей, ожидается, что с выпуска будут сняты купе-кроссоверы Audi Q5 Sportback и Q6 e-tron Sportback.

Также ожидается, что Porsche не станет выпускать второе поколение электрокара Taycan и кроссовера Cayenne Coupe. Также под угрозой выход на рынок нового поколения бензиновых версий среднемоторных Porsche — 718 Boxster и Cayman.