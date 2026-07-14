Новости
Опубликовано 14 июля 2026, 18:23
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Перечислены автомобили, от которых избавится концерн Volkswagen

Bild назвала 10 автомобилей, от которых избавится Volkswagen. По сведениям немецкой газеты, в рамках масштабной реструктуризации бизнеса немецкий концерн, в частности, остановит выпуск компактного кроссовера Taos и седана Jetta. Покинут конвейер электромобиль Porsche Taycan и компактный хетчбэк Skoda Fabia, а также ряд других моделей.
Volkswagen Taos
Volkswagen Taos
© Volkswagen
Михаил Лобачёв
Михаил Лобачёв

В распоряжении издания оказался предварительный список моделей, от которых Volkswagen будет вынужден избавиться в рамках борьбы с убытками и масштабной реструктуризации бизнеса. Помимо вышеперечисленных моделей, ожидается, что с выпуска будут сняты купе-кроссоверы Audi Q5 Sportback и Q6 e-tron Sportback.

Также ожидается, что Porsche не станет выпускать второе поколение электрокара Taycan и кроссовера Cayenne Coupe. Также под угрозой выход на рынок нового поколения бензиновых версий среднемоторных Porsche — 718 Boxster и Cayman.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Porsche Cayenne Coupe

© Porsche

Кроме того, в рамках борьбы с издержками будет снят с производства электромобиль Cupra Raval.

До этого стало известно, что Volkswagen в рамках реструктуризации сократит половину своего модельного ряда. Под угрозой закрытия находятся четыре завода концерна в Германии, на которых выпускаются автомобили Volkswagen и Audi.

Источник:Bild
Автор:Михаил Лобачёв
Теги:
#Volkswagen
#Audi
#Skoda
#Cupra
#Porsche
#Q5
#Fabia
#718
#Cayman
#Boxster
#Taos
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