Volkswagen избавится от половины моделей на фоне кризиса
«После заседания наблюдательного совета компания заявила, что ее модельный ряд будет постепенно сокращен вдвое, поскольку она сосредоточится на наиболее привлекательных сегментах рынка. Производственная мощность будет снижена до девяти миллионов автомобилей в год по сравнению с нынешними 10 миллионами», — отмечается в сообщении агентства.
Гендиректор Volkswagen Оливер Блюме объяснил необходимость принятия решительных мер тем, что глобальная ситуация для концерна продолжала ухудшаться в течение последних 12 месяцев. Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что закрытие грозит заводам Volkswagen в Ганновере, Эмдене и Цвиккау, а также заводу Audi в Неккарзульме.
Информация о возможном закрытии заводов и массовых сокращениях вызвала протесты рабочих: в Вольфсбурге они свистели в свистки и размахивали красными профсоюзными флагами. На заседании совета директоров влиятельные представители профсоюзов также выступили резко против сокращений.
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