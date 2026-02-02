Перечислены автомобили, подорожавшие в России за неделю

По данным сервиса CARgument, кроссоверы Li Auto L6 подорожали за неделю на 290−360 тыс. рублей. Цены на модель L7 New (Ultra) увеличились на 435 тыс. рублей, на L9 New (Ultra) — на 310 тыс. руб. При этом одновременно скидки на эти модели выросли на 21−30 тыс. рублей.

Кроссоверы Livan X3 Pro подорожали на 300 тыс. рублей в комплектации Luxury, седаны S6 Pro и кроссоверы X6 Pro — на 200 тыс. рублей. Рост цен коснулся машин производства 2023 и 2024 года. Классическая Lada Niva Legend выросла в цене на 17−18 тыс. рублей в зависимости от комплектации. Также на 18 тыс. рублей подорожала Lada Niva Sport.

Ранее стало известно, что на бывшем заводе General Motors в Шушарах планируется начать сборку автомобилей Omoda. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета «Ведомости». Ожидается, что на продукцию Omoda также будут снижены цены.