Перечислены автомобили, подорожавшие в России за неделю

По данным сервиса CARgument, больше всего подорожал электрический лифтбек Nordcross 001. Модель в комплектации Ultra 2025 года выпуска прибавила в цене сразу 300 тыс. рублей. Теперь приобрести этот автомобиль можно не менее чем за 7,13 млн. рублей.

Вслед за ним расположились модели бренда BAIC. Внедорожник BAIC BJ60 в исполнении Exclusive (2025 г. в.) подорожал на 100 тыс. рублей. Седан BAIC U5 Plus также не остался в стороне, прибавив к стоимости 61 тысячу рублей, а модель BAIC X55 подорожала на 100−150 тыс. рублей.

Кроссовер Haval M6 в комплектации Optimum 2026 модельного года стал дороже на 50 тыс. рублей. Теперь рекомендуемая цена на эту версию составляет 2,049 млн рублей.

Бренд Tenet, чья модель T8 представлена на российском рынке, также скорректировал цены. Подорожание на 20 тыс. рублей коснулось всех комплектаций автомобилей 2025 и 2026 годов выпуска.

Внедорожник УАЗ Хантер в версиях Base Fleet и Expedition (2026 г. в.) вырос в цене на 47,4−47,6 тыс. рублей.

Флагманская модель УАЗ Патриот (Base 2026 г. в.) подорожала более существенно: прирост составил от 59,4 до 60,1 тыс. рублей в зависимости от комплектации. Примерно в том же диапазоне оказался и коммерческий УАЗ Пикап — его стоимость увеличилась на 59−59,9 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что на бывшем заводе General Motors в Шушарах планируется начать сборку автомобилей Omoda. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета «Ведомости». Ожидается, что на продукцию Omoda также будут снижены цены.