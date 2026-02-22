Перечислены самые популярные автомобили, ввоз которых не остановил утильсбор

«Получается, что среди этих брендов есть интересные проходные по льготный „утиль“ модели. О бесспорном лидере этого сегмента Mazda CX-5 написано уже немало. Тут все понятно — более четверти альтернативного импорта пришлось на эту модель», — написал в своем Telegram-канале гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Он указал, что по итогам декабря 2025 года и января 2026-го в структуре частного ввоза новых легковых автомобилей (в возрасте до трех лет) на кроссовер Mazda CX-5 приходится более 27% от общего объема, на Skoda Superb — 7%. Далее следует седан Toyota Camry, на который приходится 5,2%, кроссоверы Kia Seltos (4,7%) и Volkswagen Tharu (3,3%).

Во вторую пятерку наиболее импортируемых по итогам двух месяцев, прошедших после отмены льготного утильсбора на машины мощнее 160 л.с., вошли Nissan Qashqai, Honda Vezel, Hyundai Tucson и Elantra, а также Skoda Karoq. На эти модели пришлось от 1,4% до 3%.

При этом более 74% машин мощностью до 160 л.с. в рамках альтернативного импорта поставляются в Россию из Китая.

