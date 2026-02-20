В Японии снимут с производства ретро-седан Mitsuoka на базе Toyota Corolla Axio

Mitsuoka Ryugi Final Edition получит специальную эмблему на крышке багажника в виде циферблата. Все прощальные автомобили будут окрашены в цвет Black Mica, а покупатель сможет выбрать между классическими колпаками или легкосплавными дисками BBS для создания желаемого образа.

Дизайн Ryugi представляет собой причудливую смесь стилей британских автомобилей конца 1950-х годов, таких как Jaguar Mark 2, Bentley S-Type и Rolls-Royce Silver Cloud.

Под ретро-кузовом скрывается стандартная начинка от Toyota Corolla Axio: 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 102 л.с., вариатор (CVT), передний или полный привод.

Цены на прощальную серию стартуют с 3,3 млн иен (1,6 млн рублей по курсу на момент публикации). Для сравнения, донорская Toyota Corolla Axio в базовой комплектации стоит от 1,6 млн иен (792 тыс. рублей).

