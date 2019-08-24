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14:00

Посмотрите на Subaru SVX менее чем за десять тысяч долларов

В городе Ричмонд американского штата Вирджиния продают редкий «Субару»

Американская компания J-Spec Auto Sports выставила на продажу Subaru SVX с пробегом 76 693 мили. Спортивное купе в отличном состоянии оценили в 9 995 долларов.

Subaru SVX, известный в Японии как Alcyone, выпускался с 1991 по 1997 годы. «Альциона» имя самой яркой звезды в скоплении Плеяды, которое изображено на эмблеме «Субару», и это явно неспроста: эффектное спорткупе смело можно назвать едва ли не самым узнаваемым Subaru за всю историю марки. Концепт SVX вышел из-под пера знаменитого итальянского дизайнера Джорджетто Джуджаро, а японцы отважились запустить его в производство почти без изменений.

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Сохранился даже такой необычный элемент остекления, как «окно в окне», которое дизайнеры нарекли сложным термином Aircraft-Inspired Glass-to-Glass Canopy. Несмотря на относительно высокую стоимость, продажи купе были весьма успешны. За все годы производства было продано около 25 тысяч экземпляров SVX. Известно, что с каждым проданным автомобилем «Субару» теряла примерно 3 000 долларов, но имидж производителя спортивного купе был японцам куда важнее.

На вторичном рынке Subaru SVX до сих пор является привлекательным для ценителей японского автопрома и коллекционеров. Под капотом спорткупе находится 3,3-литровый шестицилиндровый мотор конечно же, оппозитный. Он развивает 230 лошадиных сил и работает в паре с четырёхступенчатым «автоматом». Автомобиль 1994 года выпуска находится, как уверяет продавец, в превосходном состоянии и предлагается всего за 9 995 долларов. Нам о таких ценах остаётся только мечтать.