Посмотрите на Subaru SVX менее чем за десять тысяч долларов

Subaru SVX, известный в Японии как Alcyone, выпускался с 1991 по 1997 годы. «Альциона» — имя самой яркой звезды в скоплении Плеяды, которое изображено на эмблеме «Субару», и это явно неспроста: эффектное спорткупе смело можно назвать едва ли не самым узнаваемым Subaru за всю историю марки. Концепт SVX вышел из-под пера знаменитого итальянского дизайнера Джорджетто Джуджаро, а японцы отважились запустить его в производство почти без изменений.
Сохранился даже такой необычный элемент остекления, как «окно в окне», которое дизайнеры нарекли сложным термином Aircraft-Inspired Glass-to-Glass Canopy. Несмотря на относительно высокую стоимость, продажи купе были весьма успешны. За все годы производства было продано около 25 тысяч экземпляров SVX. Известно, что с каждым проданным автомобилем «Субару» теряла примерно 3 000 долларов, но имидж производителя спортивного купе был японцам куда важнее.
На вторичном рынке Subaru SVX до сих пор является привлекательным для ценителей японского автопрома и коллекционеров. Под капотом спорткупе находится 3,3-литровый шестицилиндровый мотор — конечно же, оппозитный. Он развивает 230 лошадиных сил и работает в паре с четырёхступенчатым «автоматом». Автомобиль 1994 года выпуска находится, как уверяет продавец, в превосходном состоянии и предлагается всего за 9 995 долларов. Нам о таких ценах остаётся только мечтать.