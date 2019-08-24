Посмотрите на Subaru SVX менее чем за десять тысяч долларов

На вторичном рынке Subaru SVX до сих пор является привлекательным для ценителей японского автопрома и коллекционеров. Под капотом спорткупе находится 3,3-литровый шестицилиндровый мотор — конечно же, оппозитный. Он развивает 230 лошадиных сил и работает в паре с четырёхступенчатым «автоматом». Автомобиль 1994 года выпуска находится, как уверяет продавец, в превосходном состоянии и предлагается всего за 9 995 долларов. Нам о таких ценах остаётся только мечтать.