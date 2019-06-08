«Мерседес» 1956 года продали за 1 234 567 долларов

Bring a Trailer владела им с 2013 по 2019 годы и за это время провела целый ряд работ по реставрации в ателье Pit Stop в Брисбене. Там у 300SL заменили или отремонтировали все агрегаты и детали, которые вызывали у специалистов хоть какое-то сомнение. Интерьер был полностью перешит по оригинальным лекалам с использованием самых качественных материалов. Результат впечатляет: новый владелец Gullwing отдал за него на аукционе 1 234 567 долларов.

В прошлом году в гараже нашли 43-й экземпляр купе Mercedes-Benz 300SL Gullwing, выпущенный в 1954 году. После реставрации автомобиль тоже будет стоить около миллиона долларов.