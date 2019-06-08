«Мерседес» 1956 года продали за 1 234 567 долларов

Этот великолепный Mercedes-Benz 300SL с номером шасси 198.040.6500165 является одним из 308 купе Gullwing, выпущенных в 1956 году. Автомобиль выполнен в заводской цветовой комбинации с графитово-серым (код DB190) кузовом и светло-серым (DB955) кожаным салоном. У него «родная» 3-литровая шестёрка (номер двигателя 6500153), которая была недавно перебрана, перешитый кожаный салон, новая тормозная система и многое другое.
Как уверяли его бывшие владельцы, американская компания Bring a Trailer из Сан-Франциско, «Крыло чайки» находилось в превосходном состоянии и было полностью готово к эксплуатации. У автомобиля известна вся история владения. Первым покупателем в 1956 году был Джордж Стернер из города Йорк в Пенсильвании; вторым, с 1978 по 2013 годы - компания Dr. Falk & Son из Нью-Кенсингтона той же Пенсильвании; затем «Мерседес» уехал греться в Калифорнию.
Bring a Trailer владела им с 2013 по 2019 годы и за это время провела целый ряд работ по реставрации в ателье Pit Stop в Брисбене. Там у 300SL заменили или отремонтировали все агрегаты и детали, которые вызывали у специалистов хоть какое-то сомнение. Интерьер был полностью перешит по оригинальным лекалам с использованием самых качественных материалов. Результат впечатляет: новый владелец Gullwing отдал за него на аукционе 1 234 567 долларов.
В прошлом году в гараже нашли 43-й экземпляр купе Mercedes-Benz 300SL Gullwing, выпущенный в 1954 году. После реставрации автомобиль тоже будет стоить около миллиона долларов.