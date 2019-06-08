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15:30

«Мерседес» 1956 года продали за 1 234 567 долларов

63-летний Mercedes-Benz Gullwing тёмно-серого цвета, тщательно отреставрированный в калифорнийском ателье, нашёл нового покупателя за $ 1 234 567

Красивые автомобили даже продаваться должны красиво. Вот и легендарный Mercedes-Benz 300SL по прозвищу «Крыло чайки» 1956 года выпуска ушёл с молотка на американском аукционе за довольно интересную сумму: 1 234 567 долларов. И ни центом меньше.
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Этот великолепный Mercedes-Benz 300SL с номером шасси 198.040.6500165 является одним из 308 купе Gullwing, выпущенных в 1956 году. Автомобиль выполнен в заводской цветовой комбинации с графитово-серым (код DB190) кузовом и светло-серым (DB955) кожаным салоном. У него «родная» 3-литровая шестёрка (номер двигателя 6500153), которая была недавно перебрана, перешитый кожаный салон, новая тормозная система и многое другое.

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Как уверяли его бывшие владельцы, американская компания Bring a Trailer из Сан-Франциско, «Крыло чайки» находилось в превосходном состоянии и было полностью готово к эксплуатации. У автомобиля известна вся история владения. Первым покупателем в 1956 году был Джордж Стернер из города Йорк в Пенсильвании; вторым, с 1978 по 2013 годы - компания Dr. Falk & Son из Нью-Кенсингтона той же Пенсильвании; затем «Мерседес» уехал греться в Калифорнию.

Bring a Trailer владела им с 2013 по 2019 годы и за это время провела целый ряд работ по реставрации в ателье Pit Stop в Брисбене. Там у 300SL заменили или отремонтировали все агрегаты и детали, которые вызывали у специалистов хоть какое-то сомнение. Интерьер был полностью перешит по оригинальным лекалам с использованием самых качественных материалов. Результат впечатляет: новый владелец Gullwing отдал за него на аукционе 1 234 567 долларов.

В прошлом году в гараже нашли 43-й экземпляр купе Mercedes-Benz 300SL Gullwing, выпущенный в 1954 году. После реставрации автомобиль тоже будет стоить около миллиона долларов.

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