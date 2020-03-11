Старую Toyota Supra в идеальном состоянии продали за 10 миллионов рублей

За все 27 лет у автомобиля был только один владелец, который жил в американском штате Колорадо с довольно теплым и сухим климатом, что помогло сохранить спорткупе в хорошем состоянии. Кроме того, владелец редко эксплуатировал «Супру» — пробег составляет чуть меньше 16 тысяч километров.

На сегодняшний день этот автомобиль — один из самых близких к заводскому состоянию экземпляров. Причем в описании лота на сайте аукциона не сказано о том, что владелец провел глобальную реконструкцию перед продажей, как это бывает обычно.