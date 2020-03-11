Старую Toyota Supra в идеальном состоянии продали за 10 миллионов рублей

Проданный на торгах автомобиль выпускался в первый год присутствия четвертого поколения на рынке, он отмечен шильдиком Premier Edition. Иных отличий от остальных версий купе у этой спецверсии не было. Машина, выставленная на аукцион, находится в идеальном состоянии.
За все 27 лет у автомобиля был только один владелец, который жил в американском штате Колорадо с довольно теплым и сухим климатом, что помогло сохранить спорткупе в хорошем состоянии. Кроме того, владелец редко эксплуатировал «Супру» — пробег составляет чуть меньше 16 тысяч километров.
На сегодняшний день этот автомобиль — один из самых близких к заводскому состоянию экземпляров. Причем в описании лота на сайте аукциона не сказано о том, что владелец провел глобальную реконструкцию перед продажей, как это бывает обычно.
В моторном отсеке установлен легендарный битурбовый 2JZ объемом 3,0 литра и шестиступенчатой механической коробкой передач. Эту пару поклонники спортзала оплакивают до сих пор: в новом поколении Toyota отказалась как от мотора, так и от механики.
В мае на том же самом аукционе продадут еще более редкий спорткар «Тойоты», модель 2000GT, которая стала своеобразным родоначальником Toyota Celica Supra. Эти автомобили выпускали с 1967 по 1970 годы, всего с конвейера сошел 351 экземпляр.
Источник: RM Sotheby’s