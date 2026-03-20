Первый кузов автомобиля Jeland сварен на бывшем российском заводе GM

Монтаж основного оборудования занял около двух месяцев, на площадку доставили порядка 600 контейнеров с оснасткой и станками, а в линию интегрировали 120 промышленных роботов. На их настройку ушло меньше месяца.

Технически процесс выстроен по современным лекалам: тут проводится роботизированная точечная сварка, а также шовная сварка в среде инертного газа. Герметики пяти типов на стыки деталей кузова наносятся автоматически Система машинного зрения с помощью камер следит за траекторией нанесения составов и сверяет её с эталоном, а геометрию готового кузова проверяют на высокоточной контрольно-измерительной машине.

Линия сварки на заводе «АГР» в Шушарах рассчитана на выпуск четырех моделей кузова с разными модификациями — под стандартную или панорамную крышу, передний или полный привод, всего до 12 вариантов. Сборка кузова идет поэтапно: из деталей варят крупные узлы, затем формируют кузов, навешивают двери, капот и крышку багажника. После всех контрольных операций кузова поступают в цех окраски.

Новый проект в «АГР» называют демонстрацией новой модели развития отрасли — созданием современной инфраструктуры на базе международного технологического партнерства и локализации ключевых компетенций. Когда именно первые товарные автомобили Jeland доберутся до дилеров, пока не сообщается.

Ранее стало известно, какие автомобили в России будут выпускать под брендом Jeland.