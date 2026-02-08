Первый победный болид Шумахера продали за рекордную сумму

На сегодняшний день Михаэль Шумахер, которому 57 лет, делит с британцем Льюисом Хэмилтоном рекорд по количеству чемпионских титулов в «Формуле-1» — у каждого по семь побед. Кроме того, на его счету 91 выигранная гонка, что также является одним из высочайших достижений в истории спорта.

В конце декабря 2013 года Шумахер получил тяжелейшую черепно-мозговую травму с повреждениями обоих полушарий мозга в результате падения во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Гонщик долгое время находился в коме. По последней официальной информации, датированной декабрём 2018 года, Шумахер больше не был прикован к постели и не нуждался в аппарате искусственной вентиляции легких, однако подробности о его состоянии с тех пор держатся в строгой тайне.

Продажа болида Benetton B192 стала событием не только для мира коллекционирования, но и для всех поклонников «Формулы-1», напомнив о первой победе великого гонщика.

Ранее эксперт назвал пять китайских автомобилей, которые ржавеют быстрее всего.