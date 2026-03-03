Первый в России кроссовер с «вытаращенными глазами» GAC S7 вышел на рынок

Новинка представляет собой полноприводный последовательный гибрид. Силовая установка сочетает 156-сильный бензиновый двигатель-генератор, два электромотора и тяговую батарею емкостью 36,3 кВт·ч. Пиковая мощность системы достигает 340 лошадиных сил, что позволяет кроссоверу разгоняться до 100 км/ч за 6,7 секунды. Заявленный суммарный запас хода составляет 867 км (из них 153 км — только на электротяге), а быстрая зарядка батареи с 30 до 80% занимает всего 18 минут.

Уже в начальной версии ST есть светодиодная оптика, 20-дюймовые диски Michelin, панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, передние сиденья с электроприводом, вентиляцией, подогревом и массажем. Безопасность обеспечивают 10 подушек безопасности.

В топ-версии SX Premium за 6 млн рублей есть доводчики дверей, премиальная аудиосистема с 21 динамиком, массаж сидений второго ряда, проекционный дисплей и система автоматической парковки.

GAC S7 будет доступен в восьми цветах кузова, включая два матовых оттенка, и с тремя вариантами интерьера. Автомобиль полностью адаптирован для зимы и оснащен подогревом лобового стекла, форсунок, всех сидений и руля.

В GAC переднюю оптику кроссовера S7 называют «глазами», а не фарами.

