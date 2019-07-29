Названы страны с самым дорогим и дешевым бензином

По данным РИА «Новости», на первом месте списка оказался Люксембург с показателем 2,9 тысячи литров бензина за среднюю зарплату. Это объясняется солидным доходом местных жителей и сравнительно низкими ценами на топливо. Вторую строчку занимает Норвегия (2,2 тысячи литров), а следом идут Австрия, Ирландия и Великобритания с результатом более 1,9 тысячи литров бензина.

Россия занимает 16-е место и располагается между Италией и Эстонией. Россияне могут позволить себе 927 литров 95-го бензина на среднемесячный заработок. Таким образом, топливо в нашей стране оказалось доступнее, чем в странах Восточной Европы, Казахстане, Белоруссии и Украине. Последняя замыкает рейтинг по доступности бензина с результатом 279 литров из-за невысоких зарплат у населения.