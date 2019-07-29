Названы страны с самым дорогим и дешевым бензином

По данным РИА «Новости», на первом месте списка оказался Люксембург с показателем 2,9 тысячи литров бензина за среднюю зарплату. Это объясняется солидным доходом местных жителей и сравнительно низкими ценами на топливо. Вторую строчку занимает Норвегия (2,2 тысячи литров), а следом идут Австрия, Ирландия и Великобритания с результатом более 1,9 тысячи литров бензина.
Россия занимает 16-е место и располагается между Италией и Эстонией. Россияне могут позволить себе 927 литров 95-го бензина на среднемесячный заработок. Таким образом, топливо в нашей стране оказалось доступнее, чем в странах Восточной Европы, Казахстане, Белоруссии и Украине. Последняя замыкает рейтинг по доступности бензина с результатом 279 литров из-за невысоких зарплат у населения.
Что же касается стоимости топлива, то самые низкие цены – в Казахстане (27,9 рубля за литр Аи-95). Россия по этому показателю располагается на втором месте (45,5 рубля за литр). В топ-3 также входит Белоруссия – там литр топлива обходится автомобилистам в 52 российских рубля. Украина занимает четвертую позицию (74,7 рубля), а следом идут страны Восточной Европы.
Лидером по дороговизне бензина с октановым числом 95 оказались Нидерланды (118,7 рубля за литр), а также Норвегия, Дания, Греция и Италия, где литр горючего стоит дороже 113 рублей.
По оценкам специалистов, по итогам 2019 года подорожание топлива в России превысит инфляцию (четыре процента) и составит не более пяти процентов.