Составлен рейтинг российских регионов с самым доступным бензином

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести 2160 литров бензина стоимостью 41,7 рубля за литр. Вторая строчка досталась Москве: жители столицы на одну зарплату могут заправиться 1939 литрами АИ-92, средняя цена которого составляет 43,1 рубля за литр. Замыкает первую тройку Чукотский автономный округ с 1727 литрами по цене 56 рублей за литр.

Более одной тысячи литров АИ-92 могут приобрести на среднюю зарплату жители еще 14 российских субъектов. В их числе: Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Камчатский край, Санкт-Петербург, Мурманская область, Республика Саха (Якутия), Московская область, Республика Коми, Красноярский край, Тюменская область, Архангельская область и Хабаровский край.

Наименее доступным бензин оказался для автовладельцев Северного Кавказа. Там на среднюю получку удастся купить в три-четыре раза меньше топлива, чем в ЯНАО. Также в списке аутсайдеров оказались Дагестан с 535 литрами и ценой в 45,5 рублей за литр, Карачаево-Черкессия (550 литров и 44,3 рубля за литр) и Кабардино-Балкария (567 литров и 43,9 рубля за литр).

По данным экспертов, доступность бензина в различных регионах обусловлена не столько стоимостью литра топлива, сколько средними зарплатами: в регионах-лидерах они относительно высокие, а в субъектах, оказавшихся в конце рейтинга – напротив, низкие.