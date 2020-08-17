Составлен рейтинг российских регионов с самым доступным бензином

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести 2160 литров бензина стоимостью 41,7 рубля за литр. Вторая строчка досталась Москве: жители столицы на одну зарплату могут заправиться 1939 литрами АИ-92, средняя цена которого составляет 43,1 рубля за литр. Замыкает первую тройку Чукотский автономный округ с 1727 литрами по цене 56 рублей за литр.
Более одной тысячи литров АИ-92 могут приобрести на среднюю зарплату жители еще 14 российских субъектов. В их числе: Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Камчатский край, Санкт-Петербург, Мурманская область, Республика Саха (Якутия), Московская область, Республика Коми, Красноярский край, Тюменская область, Архангельская область и Хабаровский край.
Наименее доступным бензин оказался для автовладельцев Северного Кавказа. Там на среднюю получку удастся купить в три-четыре раза меньше топлива, чем в ЯНАО. Также в списке аутсайдеров оказались Дагестан с 535 литрами и ценой в 45,5 рублей за литр, Карачаево-Черкессия (550 литров и 44,3 рубля за литр) и Кабардино-Балкария (567 литров и 43,9 рубля за литр).
По данным экспертов, доступность бензина в различных регионах обусловлена не столько стоимостью литра топлива, сколько средними зарплатами: в регионах-лидерах они относительно высокие, а в субъектах, оказавшихся в конце рейтинга – напротив, низкие.
При этом и темпы роста цен на бензин разнятся: с января по июль они выросли в среднем на 1,9 процента, уменьшившись на 1,1 процента и увеличившись на 6,2 процента в разных регионах. Разница между максимальной ценой топлива в Чукотской АО и минимальной в Челябинской области превышает 40 процентов. В целом эксперты охарактеризовали рынок топлива в 2020 году как стабильный.
Несмотря на относительно дешевый бензин по сравнению с другими странами, Россия оказалась на 20-м месте рейтинга Европы по доступности топлива. Россия закрепилась между Чехией и Грецией с 924 литрами 95-го бензина на среднемесячную зарплату. Для сравнения, в Люксембурге, занявшем первое место, на среднюю зарплату жители государства могут приобрести около 3,2 тысячи литров бензина.