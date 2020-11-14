В России наладят производство легкового дизеля Peugeot

О планах PSA Peugeot-Citroen локализовать выпуск турбодизеля 1.6 HDi на российском предприятии сообщило издание Wroom со ссылкой на инсайдеров.
В зависимости от степени форсировки 16-клапанный агрегат выдаёт от 75 до 109 лошадиных сил, а крутящий момент варьируется в диапазоне от 175 до 240 Нм. Источники полагают, что в Калуге начнут производить 95-сильную версию мотора с крутящим моментом 216 Нм.
Перенос конвейера из Франции в Россию вполне вероятен, ведь семейство турбодизелей Peugeot 1.6 HDi разработано в начале 2000-х, и современным европейским экологическим стандартам мотор не удовлетворяет. В тоже время агрегат заслужил репутацию неприхотливого, а локализация производства двигателей позволит снизить цену фургончиков Peugeot Partner российской сборки.
Российский офис Peugeot-Citroen не подтверждает грядущий выпуск турбодизеля 1.6 на заводе в Калуге. По данным инсайдеров, первый агрегат сойдёт с конвейера российского завода «ПСМА Рус» во второй половине 2021 года, так что время для официального релиза есть. Если прогноз сбудется, то Peugeot Partner отечественной сборки будут комплектоваться импортными моторами всего полгода.