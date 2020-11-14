В России наладят производство легкового дизеля Peugeot

О планах PSA Peugeot-Citroen локализовать выпуск турбодизеля 1.6 HDi на российском предприятии сообщило издание Wroom со ссылкой на инсайдеров.

В зависимости от степени форсировки 16-клапанный агрегат выдаёт от 75 до 109 лошадиных сил, а крутящий момент варьируется в диапазоне от 175 до 240 Нм. Источники полагают, что в Калуге начнут производить 95-сильную версию мотора с крутящим моментом 216 Нм.

Перенос конвейера из Франции в Россию вполне вероятен, ведь семейство турбодизелей Peugeot 1.6 HDi разработано в начале 2000-х, и современным европейским экологическим стандартам мотор не удовлетворяет. В тоже время агрегат заслужил репутацию неприхотливого, а локализация производства двигателей позволит снизить цену фургончиков Peugeot Partner российской сборки.