Peugeot Partner будут собирать в России

Partner ранее был представлен в России, однако позже покинул рынок. Теперь же модель вернулась в двух версиях: компактной с грузовым отсеком 1,8 метра (3,3 кубометра полезного объёма) и удлинённой 2,05 метра в длину (3,7 кубометра). При сложенных сиденьях полезный объём может быть увеличен до 3,7 и 4,1 кубометров соответственно. Грузоподъемность фургона составляет 732 килограмма, а погрузочная высота, в зависимости от версии, составляет 596 или 613 миллиметров.

В России фургон предложат с дизельным мотором HDi, а в качестве альтернативы будет доступен бензиновый VTi. Объём обоих агрегатов составляет 1,6 литра, мощность пока не указана. Трансмиссия – пятиступенчатая «механика».