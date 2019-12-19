Новый Peugeot 2008 приедет в Россию

Новый 2008-й построен на «тележке» CMP (Common Modular Platform) от хэтчбека 208. Он больше предшественника и предлагается только с передним приводом. В европейскую гамму двигателей Peugeot 2008 входят бензиновая 1,2-литровая «турботройка» (100, 130 или 155 сил) и дизель 1.5 (100 либо 130 сил). Агрегаты сочетаются с шестиступенчатой «механикой» или восьмидиапазонным автоматом EAT8 производства Aisin.
У кроссовера второго поколения есть и электрическая версия, но она до России вряд ли доберется. Такой вседорожник комплектуется 136-сильным электромотором и батареей на 50 киловатт-час и способен без подзарядки проехать 310 километров. От бытовой седи наполнение аккумулятора займет 16 часов.
Нынешняя линейка Peugeot в России состоит из седана 408, кроссоверов 3008 и 5008, а также минивэна Traveller.