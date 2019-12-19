Новый Peugeot 2008 приедет в Россию

У кроссовера второго поколения есть и электрическая версия, но она до России вряд ли доберется. Такой вседорожник комплектуется 136-сильным электромотором и батареей на 50 киловатт-час и способен без подзарядки проехать 310 километров. От бытовой седи наполнение аккумулятора займет 16 часов.

Нынешняя линейка Peugeot в России состоит из седана 408, кроссоверов 3008 и 5008, а также минивэна Traveller.