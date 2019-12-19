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16:25

Новый Peugeot 2008 приедет в Россию

Продажи кроссовера начнутся весной 2020 года

Алексей Носаченко
Компания Peugeot собирается вывести кроссовер 2008 нового поколения на российский рынок. По предварительной информации, продажи модели могут начаться весной 2020 года.

Новый 2008-й построен на «тележке» CMP (Common Modular Platform) от хэтчбека 208. Он больше предшественника и предлагается только с передним приводом. В европейскую гамму двигателей Peugeot 2008 входят бензиновая 1,2-литровая «турботройка» (100, 130 или 155 сил) и дизель 1.5 (100 либо 130 сил). Агрегаты сочетаются с шестиступенчатой «механикой» или восьмидиапазонным автоматом EAT8 производства Aisin.

У кроссовера второго поколения есть и электрическая версия, но она до России вряд ли доберется. Такой вседорожник комплектуется 136-сильным электромотором и батареей на 50 киловатт-час и способен без подзарядки проехать 310 километров. От бытовой седи наполнение аккумулятора займет 16 часов.

Нынешняя линейка Peugeot в России состоит из седана 408, кроссоверов 3008 и 5008, а также минивэна Traveller.

Источник: Автостат