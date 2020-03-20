Peugeot 205 с двумя моторами выставили на продажу за 10 000 долларов

Двигатели могут работать как в паре, так и отдельно друг от друга. В сумме они выдают 485 лошадиных сил и 624 Нм крутящего момента. Однако перечень доработок не ограничен только моторами: по словам Томпсона, он заменил практически все детали. Огромные сплиттер в спойлер в стиле машин для «Пайкс-Пика» изготовлены вручную. На постройку машины потратили меньше 13 тысяч долларов (одного миллиона рублей).