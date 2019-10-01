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14:35

Посмотрите на двухмоторный Volkswagen Lupo мощностью свыше 1800 сил

Мастерская Dop Motorsport превратила малолитражку в дрэгстер

© VeeDubRacing
Румынские тюнеры Dop Motorsport сделали из экономичного городского Volkswagen Lupo гоночного монстра. Штатный двигатель уступил место паре 2,0-литровых наддувных силовых агрегатов TFSI, сочетающихся с модернизированными коробками передач DSG DQ250. Общая мощность установки составила 1825 лошадиных сил.

Чтобы реализовать потенциал моторов, Lupo обули в широкие гоночные слики, максимально облегчили конструкцию, пересмотрели ходовую часть и систему охлаждения, добавили расширители колёсных арок, срезали крышу с задней части кузова и установили спойлер.

По оценкам Dop Motorsport, доработанный Lupo способен разгоняться до 170 миль в час (около 274 километров в час) и стабильно преодолевать четверть мили быстрее десяти секунд. Хотрод продемонстрировал динамику в сентябре на автодроме Санта-Под в Великобритании:

Для подобных автомобилей заезд на четверть мили за девять с небольшим секунд — не рекордное достижение. В 2016 году американское ателье SpeedFactory Racing подготовило переднеприводный Honda Civic с 1850-сильным двигателем — хэтчбек проехал 402 метра за 7,61 секунды.

Источники: YouTube VeeDubRacing