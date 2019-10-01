Посмотрите на двухмоторный Volkswagen Lupo мощностью свыше 1800 сил

Чтобы реализовать потенциал моторов, Lupo обули в широкие гоночные слики, максимально облегчили конструкцию, пересмотрели ходовую часть и систему охлаждения, добавили расширители колёсных арок, срезали крышу с задней части кузова и установили спойлер.

По оценкам Dop Motorsport, доработанный Lupo способен разгоняться до 170 миль в час (около 274 километров в час) и стабильно преодолевать четверть мили быстрее десяти секунд. Хотрод продемонстрировал динамику в сентябре на автодроме Санта-Под в Великобритании: