Peugeot 3008 превратили в «экспедиционный внедорожник»

Построенный в единственном экземпляре «экспедиционный» Peugeot 3008 основан на версии GT Line с 1,6-литровым бензиновым двигателем PureTech (150 сил и 140 Нм момента). Он сочетается с шестидиапазонным «автоматом» и передним приводом. Визуально шоу-кар отличается 17-дюймовыми стальными колесами с покрышками Cooper AT3, передней защитной пластиной днища и дополнительным оборудованием.
Тропа Хо Ши Мина — это сеть сложных горных и лесных троп, связывающих северную и южную часть страны, Камбоджу и Лаос. Во время Вьетнамской войны её использовали для переброски войск и военной техники.
На кроссовере установлен алюминиевый багажник Rival со светодиодным вспомогательным светом, раздвижная палатка ARB Simpson и крепление для велосипеда; на кузов нанесена оригинальная цветографическая схема. Со слов управляющего директора британского отделения Peugeot Дэвида Пила, цель проекта — «путем незначительных доработок показать истинный потенциал 3008-го».
Обычной Peugeot 3008 продается в России по цене от 1 899 000 рублей. Кроссовер может иметь только передний привод, но оборудуется антипробуксовочной системой Grip Control с несколькими режимами работы для движения по снегу, песку или грязи.