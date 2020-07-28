Появились первые изображения обновлённого Peugeot 3008

Внешность 3008 приведут в соответствие с нынешней дизайнерской концепцией бренда, в которой построены, например, 208 и 2008. Кроссовер получит новую радиаторную решётку большего размера с расходящимся от эмблемы узором и вертикальные светодиодные «клыки» дневных ходовых огней, которые также выполняют функцию поворотников. Форма задних фонарей практически не изменится.
Фото: forum-peugeot.com
В салоне появится прямоугольный экран мультимедийной системы, который значительно увеличится в размерах и чуть изменит форму. Другие обновления малозаметны и носят косметический характер. Ожидается, что переживший рестайлинг 3008 обзаведётся расширенным набором вспомогательных систем, однако подробностей об этом пока нет.
Масштабных изменений в моторной линейке не планируется. По неофициальным данным, гибридную модификацию могут предложить в двух вариантах форсировки: 222 и 296 лошадиных сил.
Больше информации появится ближе к премьере модели, которая состоится в ближайшие полгода. Пока же в России доступен дореформенный Peugeot 3008, который комплектуется бензиновым мотором объёмом 1,6 литра и двухлитровым дизелем. Мощность обоих вариантом – 150 лошадиных сил. Цены на модель начинаются от 1 789 000 рублей.