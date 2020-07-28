Появились первые изображения обновлённого Peugeot 3008

В салоне появится прямоугольный экран мультимедийной системы, который значительно увеличится в размерах и чуть изменит форму. Другие обновления малозаметны и носят косметический характер. Ожидается, что переживший рестайлинг 3008 обзаведётся расширенным набором вспомогательных систем, однако подробностей об этом пока нет.

Масштабных изменений в моторной линейке не планируется. По неофициальным данным, гибридную модификацию могут предложить в двух вариантах форсировки: 222 и 296 лошадиных сил.