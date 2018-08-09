В Peugeot обновили седан 408

Китайское совместное предприятие Dongfeng Peugeot представило обновленную версию седана 408. Машина получила более агрессивный передний бампер, увеличенную решетку радиатора с трехмерными ячейками, новые фары и задние фонари.

Показанный китайцами седан — это обновленная версия Peugeot 408 второго поколения, который выпускается в Китае с 2014 года. Российский завод PSA в Калуге выпускает для отечественного рынка одноименную машину первого поколения.

Peugeot 408 второго поколения построен на современной модульной платформе EMP2, лежащей в основе хэтчбека 308. От него седан отличается растянутой до 2730 миллиметров колесной базой и консервативным оформлением салона: китайцы отказались от необычной передней панели с вынесенными наверх приборами в пользу традиционной эргономики.

Передок обновленного Peugeot 408 переоформлен в духе нового лифтбека 508: появился более угловатый воздухозаборник внизу с декоративными «клыками» по бокам, а увеличенная решетка радиатора — с трехмерными ячейками вместо горизонтальных планок.

Немного «острее» стала передняя оптика, а в задних фонарях появился черный фон c 3D-эффектом — подобным образом решена оптика и на Peugeot 508. Кроме того, на выхлопной трубе появилась сдвоенная декоративная наcадка увеличенного размера.

В интерьере обошлось без изменений. К услугам водителя по-прежнему мультимедиа-система с сенсорным экраном диагональю 9,7 дюйма, интерфейсом Apple CarPlay и выводом изображения с камеры заднего вида и трехспицевый мультируль.

Седан будет по-прежнему предлагаться с двумя бензиновыми турбомоторами объемом 1,2 и 1,6 литра мощностью 136 и 167 лошадиных сил соответственно. Дальнейшая судьба атмосферного мотора 1.8 пока неизвестна. В продажу обновленная машина поступит 29 августа.