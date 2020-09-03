Представлен Peugeot 5008 с новым дизайном

Peugeot 5008 появился на рынке в 2017 году, так что, как и в случае с 3008-м, настало время планового рестайлинга. Кроссовер обзавёлся безрамочной радиаторной решёткой во всю ширину кузова, над которой разместили название модели (как у всех современных автомобилей бренда), ходовыми огнями-«клыками» льва (светодиодными уже в базовом оснащении), трёхмерными задними фонарями в виде «когтей льва» и динамическими указателями поворота.

В палитре появились два новых цвета: тёмно-синий Celebes Blue и коричневый Metallic Copper. В исполнениях GT/GT Pack кроссоверу полагаются новые 19-дюймовые алюминиевые колесные диски San Francisco с алмазной шлифовкой, а за доплату можно заказать пакет Black Pack с затемнёнными элементами экстерьера, включая шильдики, решётку радиатора и диски Washington в двухцветном исполнении Black Onyx и Black Mist.