Представлен Peugeot 5008 с новым дизайном

Peugeot 5008 появился на рынке в 2017 году, так что, как и в случае с 3008-м, настало время планового рестайлинга. Кроссовер обзавёлся безрамочной радиаторной решёткой во всю ширину кузова, над которой разместили название модели (как у всех современных автомобилей бренда), ходовыми огнями-«клыками» льва (светодиодными уже в базовом оснащении), трёхмерными задними фонарями в виде «когтей льва» и динамическими указателями поворота.
В палитре появились два новых цвета: тёмно-синий Celebes Blue и коричневый Metallic Copper. В исполнениях GT/GT Pack кроссоверу полагаются новые 19-дюймовые алюминиевые колесные диски San Francisco с алмазной шлифовкой, а за доплату можно заказать пакет Black Pack с затемнёнными элементами экстерьера, включая шильдики, решётку радиатора и диски Washington в двухцветном исполнении Black Onyx и Black Mist.
Салон тоже преобразился, теперь он следует концепции организации водительского места i-Cockpit. Она включает 12,3-дюймовую цифровую приборную панель и центральный сенсорный экран диагональю 10 дюймов. За управление функциями комфорта, в том числе радио и кондиционером, отвечают семь «рояльных» клавиш. Переключатель режимов движения (всего их три: Normal, Sport и Eco) теперь доступен вне зависимости от уровня оснащения.
Кроссовер будет доступен с тремя независимо складывающимися сиденьями второго ряда (с возможностью регулировки продольного положения и угла наклона спинки) и двумя складными и съёмными креслами третьего ряда. В зависимости от конфигурации салона объём багажника варьируется от 780 до 1940 литров.
Список доступного оборудования включает систему ночного видения с функцией распознания пешеходов и животных (дальность действия – 250 метров), адаптивный круиз-контроль с функцией Stop and Go, ассистента контроля полосы движения, систему экстренного торможения (работает на скорости от 5 до 140 километров в час) и обновлённую систему распознавания дорожных знаков.
В числе прочего оснащения – парковочный ассистент, система кругового обзора, система контроля усталости водителя, активная система контроля мёртвых зон, электропривод крышки багажника, сиденья с функцией многоточечного массажа и панорамная двухсекционная крыша.
Моторная линейка осталась прежней и включает трёхцилиндровый бензиновый агрегат объёмом 1,2 литра мощностью 130 лошадиных сил, который сочетается с шестиступенчатой механической коробкой передач либо восьмидиапазонным «автоматом». Альтернативой служит 1,6-литровый бензиновый двигатель, который выдаёт 180 сил и работает только с «автоматом». Гамму дизелей не урезали (как это произошло с 3008-м): доступен как полуторалитровый мотор мощностью 130 сил, так и 180-сильный двухлитровый. Гибридные силовые установки 5008-му не полагаются.
Собирать обновлённый Peugeot 5008 будут там же, где и 3008 – на французском заводе компании в городе Сошо. В Европе кроссовер поступит в продажу до конца 2020 года, а сроки появления модели в России пока не объявлены. Актуальный 5008 можно купить в стране по цене от 2 229 000 рублей.