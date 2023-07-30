Представлен обновленный флагманский седан Peugeot

После рестайлинга Peugeot 508 L предложат с единственным 1,8-литровым двигателем (211 лошадиных сил, 300 Нм) и 8-ступенчатым автоматом. В Европе есть целая плеяда заряжаемых гибридов, дизельная модификация и даже универсал, но в Китае всего этого не будет. Сейчас у «пятьсот восьмого» с мотором 1.8 три комплектации, расширение линейки маловероятно.