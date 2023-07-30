Представлен обновленный флагманский седан PeugeotДлиннобазная четырёхдверка пережила плановый рестайлинг
Представлен обновленный флагманский седан Peugeot. Китайский портал Autohome.com.cn поделился фотографиями и характеристиками Peugeot 508 L образца 2024 года. Выяснилось, что легковой флагман французской марки лишился базового двигателя 1.6, обрёл новое лицо с безрамочной радиаторной решёткой и матричными фарами, обзавёлся ранее невиданными опциями, отличился декором. Официальная презентация с комплектациями и ценами состоится в середине августа.
Китайский Peugeot 508 L отличается от европейской версии типом кузова: в Поднебесной лифтбек превратили в седан, увеличили высоту на 55 миллиметров и растянули колёсную базу на 58 миллиметров. Снаружи четырёхдверку проще всего опознать по хитрой вставке в задних стойках. Рестайлинг удлинённой версии проведён по европейской программе.
Главные отличия от машин французской сборки — оформление кормы, зеркала заднего вида с камерами кругового обзора, наличие нефиксируемого селектора трансмиссии и урезанная моторная гамма. Зато седан от Dongfeng-Peugeot тоже обрёл матричные светодиодные фары с характерными «клыками», перешёл на аэродинамичные колёсные диски, а мощность беспроводной зарядки увеличена с пяти до 15 Ватт.
После рестайлинга Peugeot 508 L предложат с единственным 1,8-литровым двигателем (211 лошадиных сил, 300 Нм) и 8-ступенчатым автоматом. В Европе есть целая плеяда заряжаемых гибридов, дизельная модификация и даже универсал, но в Китае всего этого не будет. Сейчас у «пятьсот восьмого» с мотором 1.8 три комплектации, расширение линейки маловероятно.
Цены пока не объявлены, но дорестайлинговый Peugeot 508 L стоит от 190 до 225 тысяч юаней (эквивалент 2,45-2,91 миллиона рублей) без учёта скидок. Продажи китайского седана начнутся осенью, то есть задержка относительно «глобальной» версии составит около трёх месяцев.