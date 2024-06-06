Peugeot и Citroen начали продавать на Мегамаркете

Опубликовано 06 июня 2024, 18:30
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Peugeot и Citroen начали продавать на МегамаркетеВсе автомобили будут поставляться напрямую от производителя
На Мегамаркете начали продавать новые Peugeot и Citroen. Машины поставляет ООО «Автомобильные технологии», официальный производитель и дистрибьютор автомобилей французских марок в России. Пока что на отечественном маркетплейсе будет представлено пять моделей, все они будут поставляться напрямую от производителя. Кроме того, покупатели смогут получить кешбэк за покупку.
© Citroen
Российским покупателям будут доступны Peugeot 5008, Peugeot 4008, Peugeot 2008, Citroen C5 X и Citroen C5 Aircross. Каждый покупатель сможет получить кешбэк при покупке автомобиля в размере одного процента от стоимости, при этом ценник на каждую модель фиксированный.
Пока что автомобили можно купить с доставкой по Москве и на расстояние не больше 250 километров от города. Помимо самого автомобиля на маркетплейсе можно купить аксессуары и дополнительное оборудование. В будущем появится возможность купить автозапчасти, масла и аксессуары от производителя.
Ранее на популярных российских маркетплейсах начали появляться отечественные автомобили Lada. Начались продажи с Сочи, после чего компания начала расширять географию.