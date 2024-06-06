Peugeot и Citroen начали продавать на Мегамаркете

Все автомобили будут поставляться напрямую от производителя

На Мегамаркете начали продавать новые Peugeot и Citroen. Машины поставляет ООО «Автомобильные технологии», официальный производитель и дистрибьютор автомобилей французских марок в России. Пока что на отечественном маркетплейсе будет представлено пять моделей, все они будут поставляться напрямую от производителя. Кроме того, покупатели смогут получить кешбэк за покупку.