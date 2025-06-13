Хот-хэтч Peugeot 208 GTI возрожден в формате электрокара

Цены пока не объявлены, ведь продажи возрождённых Peugeot линейки GTI начнутся в конце года. Вероятно, цены достигнут 36 тысяч фунтов стерлингов (3,9 миллиона рублей). Дебют бензинового Peugeot 208 GTI не исключён, если такой хот-хэтч будет востребован, но в Европе на бензиновую спортивную модификацию едва ли решатся.