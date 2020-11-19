Peugeot Partner российской сборки: объявлены цены

По данным Peugeot, с момента появления Partner по всему миру было продано более двух миллионов экземпляров. В России модель предлагалась до лета 2019 года, однако затем ее сняли с продаж. Тогда же рынок покинул Citroen Berlingo.

Источник: пресс-служба Peugeot