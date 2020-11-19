Peugeot Partner российской сборки: объявлены цены

Partner вернулся на российский рынок в двух модификациях: с дизельным мотором HDi и бензиновым VTi объемом 1,6 литра. Первый выдает 90 лошадиных сил, а второй – 115 сил. Трансмиссия – пятиступенчатая механика. Модель предложат в двух версиях длины кузова: L1 (4380 миллиметров) и L2 (4628 миллиметров).
|Модификация
|L1
|L2
|1.6VTi, 115 л.с., механика
|1 199 000 рублей
|1 289 000 рублей
|1.6HDi, 90 л.с., механика
|1 259 000 рублей
|1 349 000 рублей
Удлиненная версия уже доступна для заказа, а производство стандартного варианта начнется в феврале 2021 года.
Фото: Peugeot
Собираемые в России минивэны Peugeot и Citroen получили полный привод
Для Partner заявлены кондиционер, аудиосистема Peugeot Connect Sound, система удержания автомобиля при начале движения на склоне, подушка безопасности водителя, защита картера двигателя, а также центральный замок и ключ с дистанционным управлением.
По данным Peugeot, с момента появления Partner по всему миру было продано более двух миллионов экземпляров. В России модель предлагалась до лета 2019 года, однако затем ее сняли с продаж. Тогда же рынок покинул Citroen Berlingo.