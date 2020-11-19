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Peugeot Partner российской сборки: объявлены цены

Цены стартуют от 1 199 000 рублей

Новый Peugeot Partner © Peugeot
Лиза Будрина
Компания Peugeot объявила цены на модель Partner предыдущего, второго поколения, производство которой начнется на заводе ПСМА в Калужской области в конце ноября. Между тем, в Европе уже продаётся следующая генерация французского «каблучка».

Partner вернулся на российский рынок в двух модификациях: с дизельным мотором HDi и бензиновым VTi объемом 1,6 литра. Первый выдает 90 лошадиных сил, а второй 115 сил. Трансмиссия пятиступенчатая механика. Модель предложат в двух версиях длины кузова: L1 (4380 миллиметров) и L2 (4628 миллиметров).

МодификацияL1L2
1.6VTi, 115 л.с., механика1 199 000 рублей1 289 000 рублей
1.6HDi, 90 л.с., механика1 259 000 рублей1 349 000 рублей

Удлиненная версия уже доступна для заказа, а производство стандартного варианта начнется в феврале 2021 года.

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Peugeot Partner второго поколения

Фото: Peugeot

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Для Partner заявлены кондиционер, аудиосистема Peugeot Connect Sound, система удержания автомобиля при начале движения на склоне, подушка безопасности водителя, защита картера двигателя, а также центральный замок и ключ с дистанционным управлением.

По данным Peugeot, с момента появления Partner по всему миру было продано более двух миллионов экземпляров. В России модель предлагалась до лета 2019 года, однако затем ее сняли с продаж. Тогда же рынок покинул Citroen Berlingo.

Источник: пресс-служба Peugeot