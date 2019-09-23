Собираемые в России минивэны Peugeot и Citroen получили полный привод

Узел полноприводной трансмиссии для линейки вэнов и фургонов PSA разработан французской фирмой Dangel. Его масса — 85 килограммов. Обычно Dangel сама дооснащает автомобили, но в России комплектующие будут ставить непосредственно на конвейере. Подключение оси реализовано через вискомуфту: при пробуксовке передних колес на задние поступает до 70 процентов момента. Полный привод будет доступен только для автомобилей длиной 4959 миллиметров и 5309 миллиметров.