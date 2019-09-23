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14:08

Собираемые в России минивэны Peugeot и Citroen получили полный привод

Сборка таких микроавтобусов на калужском заводе начнется в октябре

В октябре 2019 года на заводе ПСМА в Калужской области начнется выпуск полноприводных модификаций фургонов Peugeot Expert и Citroen Jumpy, а также их пассажирских версий Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer. Все они получат увеличенный дорожный просвет и будут комплектоваться полным приводом Dangel с вискомуфтой.

Узел полноприводной трансмиссии для линейки вэнов и фургонов PSA разработан французской фирмой Dangel. Его масса — 85 килограммов. Обычно Dangel сама дооснащает автомобили, но в России комплектующие будут ставить непосредственно на конвейере. Подключение оси реализовано через вискомуфту: при пробуксовке передних колес на задние поступает до 70 процентов момента. Полный привод будет доступен только для автомобилей длиной 4959 миллиметров и 5309 миллиметров.

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Блокировки дифференциала, которая есть у машин для Европы, у нас пока не будет. Зато все полноприводные фургоны получат увеличенный до 200 миллиметров дорожный просвет, металлическую защиту картера двигателя, элементов трансмиссии, топливного бака и заднего редуктора. Все машины будут оснащаться двухлитровым дизелем мощностью 150 лошадиных сил и шестиступенчатой механической коробкой передач.

Там же в Калуге до конца года начнут собирать копии вэнов Peugeot и Citroen с логотипом Opel — фургон Vivaro и микроавтобус Zafira Life. Будут ли они оснащаться полным приводом, PSA, нынешний владелец немецкой марки, пока не сообщает.