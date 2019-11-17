Раскрыта внешность французско-китайского пикапа под брендом Peugeot

По шпионским снимкам видно, что передняя часть пикапа Peugeot будет отличаться от соплатформенной модели фирмы Changan. Китайский аналог уже поступил в продажу в Поднебесной под именем Kaicene F70 — у пикапов разнятся радиаторные решётки, бампер, передняя оптика, дневные ходовые огни и противотуманные фары.

Общие пропорции Kaicene F70 и пока безымянного пикапа Peugeot совпадают: вероятно, французский грузовичок унаследует колёсную базу на уровне 3180 миллиметров для стандартной версии и 3430 миллиметров для длиннобазного варианта. В таком случае длина базового пикапа Peugeot составит около 5,5 метров, площадь грузовой площадки прогнозируется на уровне 2,56 квадратных метров, а высота борта не превысит полуметра.