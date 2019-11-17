Раскрыта внешность французско-китайского пикапа под брендом Peugeot

По шпионским снимкам видно, что передняя часть пикапа Peugeot будет отличаться от соплатформенной модели фирмы Changan. Китайский аналог уже поступил в продажу в Поднебесной под именем Kaicene F70 — у пикапов разнятся радиаторные решётки, бампер, передняя оптика, дневные ходовые огни и противотуманные фары.
Общие пропорции Kaicene F70 и пока безымянного пикапа Peugeot совпадают: вероятно, французский грузовичок унаследует колёсную базу на уровне 3180 миллиметров для стандартной версии и 3430 миллиметров для длиннобазного варианта. В таком случае длина базового пикапа Peugeot составит около 5,5 метров, площадь грузовой площадки прогнозируется на уровне 2,56 квадратных метров, а высота борта не превысит полуметра.
Фото: autoblog.com.ar
Ожидается, что по геометрической проходимости пикап Peugeot не уступит «китайцу», клиренс которого 230 миллиметров, угол въезда — 29 градусов, угол съезда — 27 градусов, а глубина преодолеваемого брода равна 900 миллиметров.
О дизайне интерьера французской новинки ничего не известно: вероятно, внутри пикап будет отличаться от Kaicene F70 лишь логотипами и декором. Вариативность оснащения позволит укомплектовать внедорожник камерами кругового обзора, климат- и круиз-контролем, комбинированной обивкой салона и современными электронными помощниками.
Фото: Kaicene F70
Инсайдеры утверждают, что ключевым отличием внедорожника Peugeot от модели Changan будет линейка силовых агрегатов. Китайский пикап комплектуется лицензионными японскими двигателями Isuzu и Mitsubishi, развивающими мощность от 129 до 219 лошадиных сил в сочетании с 6-ступенчатой «механикой».
Французский грузовичок оснастят моторами концерна PSA, в частности турбодизелями линейки BlueHDi. Концепция привода не изменится: пикап получит традиционную заднеприводную трансмиссию с жёстко подключаемым передним мостом и понижающим рядом.
Премьера пикапа Peugeot запланирована на конец первого квартала 2020 года. Южноамериканские СМИ уверены, что сборку модели наладят на уругвайском заводе концерна PSA. Основным рынком грузовичка станут страны Латинской Америки, а перспективы пикапа за пределами региона туманны.
В тоже время фирма Changan планирует экспортировать Kaicene F70. Не исключён в том числе выход на российский рынок. Успех модели будет зависеть от стартовой цены: в Поднебесной «семидесятка» с 211-сильным мотором 2.4 Mitsubishi стоит 93 тысячи юаней (около 846 тысяч рублей), а за грузовичок со 129-сильным турбодизелем Isuzu 2.5 обойдётся в 100 тысяч юаней (около 908 тысяч рублей).