Новинка намекнет на серийную флагманскую модель

Пульс

Peugeot привезет в Париж «радикальный» концепт-кар

79106bc9a1306f85223773e096e9f04fe11efcd8
24 мая 2018

Компания Peugeot пообещала привезти на автосалон в Париже «нечто выдающееся и радикальное». Вероятно, это будет концепт-кар с электрической силовой установкой. Об этом со ссылкой на главу марки Жана-Филиппа Импарато сообщает Autocar.

[Лучшие концепт-кары Франции](https://motor.ru/selector/frenchsauce.htm)

Лучшие концепт-кары Франции

По предварительной информации, шоу-кар станет предвестником серийной флагманской модели. Также с его помощью Peugeot намерена подтвердить свои планы по электрификации линейки: с 2019 году каждая модель французского производителя будет предложена с бензиновым, дизельным или гибридным/электрическим агрегатом.

Выбор силовой установки, по словам Импарато, будет зависеть от размера машины. Так, кроссовер 3008 или седан 508 станут подключаемыми гибридами, а ситикар 208 следующего поколения предложат с чисто электрической силовой установкой.

Peugeot Instinct

Peugeot Instinct

Последним прототипом Peugeot на сегодняшний день является шутинг-брейк Instinct, представленный публике на женевском автосалоне в 2017 году. Модель оснастили гибридной силовой установкой мощность 300 лошадиных сил, автопилотом и продвинутым мультимедийными комплексом, способным предугадывать потребности водителя.

Самцы прайда

Самые интересные концепт-кары Peugeot

Теги:
Peugeot
Новости по теме
22 февраля 2018
Новым амбассадором Peugeot станет гигантский лев
12 февраля 2018
Peugeot 508 станет похожим на концепт-кар с бетонным полом
4 декабря 2017
Компания Peugeot приспособила свой фирменный интерьер для лодок