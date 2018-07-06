Хот-хэтч Peugeot 208 GTi станет электрическим

«Заряженный» хэтчбек Peugeot 208 GTi следующего поколения помимо версии с ДВС получит полностью электрическую модификацию. Модель, построенная на новой платформе e-CMP, дебютирует следующей весной в Женеве. Об этом со ссылкой на главу Peugeot Жан-Пьера Импарато сообщает Auto Express.

По словам Импарато, он не хочет делать различия между машинами с традиционными силовыми установками и электрокарами. Поэтому для каждой модели будет предложен электрифицированный вариант, в том числе для семейства GTi. В Peugeot не намерены идти по пути Renault, в линейке которого отдельно представлен Clio и его электрический вариант ZOE.

«Когда вы покупает Peugeot, вы получаете особый дизайн, последнее поколение интерьера i-Cockpit, премиальные уровни исполнения GT-Line, GT и, возможно, GTi. И поскольку я не хочу, чтобы машины с ДВС и электромотором отличались, клиенту придется только выбрать силовую установку», — говорит Импарато.

Помимо электрификации основного модельного ряда, Peugeot совместно со спортивным подразделением работает над созданием «заряженных» гибридов и электрокаров, которые в то же время позволят уложиться в новые требования относительно выбросов вредных веществ. Одной из таких машин может стать 544-сильный спорткар.

Ранее сообщалось, что начиная со следующего года, каждая модель французского производителя будет предложена с бензиновым, дизельным или гибридным/электрическим агрегатом. Выбор силовой установки будет зависеть от размера машины.