12-метрового льва покажут в Женеве

Пульс

Новым амбассадором Peugeot станет гигантский лев

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22 февраля 2018

Компания Peugeot представит на Женевском автосалоне нового амбассадора бренда. Им станет гигантская скульптура льва, символизирующая силу и превосходство марки на протяжении ее более чем 200-летней истории.

Скульптура, созданная дизайнерами Peugeot Design Lab, насчитывает 12,5 метра в длину и 4,8 метра в высоту. Лев — символ марки с 1858 года — отражал три главных качества пильных дисков, которые компания производила в то время: гибкость, прочность зубьев и скорость резания.

На моторшоу в Женеве Peugeot представит несколько новинок. Это новый компактен Rifter, который пришел на смену модели Partner, и разработанный на его базе концептуальный вседорожник. Модель построена на модульной платформе EMP2, доступна в двух модификациях длиной 4,4 и 4,75 метра, а также с пяти- или семиместной конфигурацией салона.

Помимо этого, в Женеве дебютирует пятидверный фастбек Peugeot 508. Для модели предлагается шесть силовых установок, активная подвеска, ортопедические сиденья и система ночного видения, способная определять людей и крупных животных на расстоянии 200-250 метров.

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