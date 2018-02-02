Новинка получит агрессивный дизайн и 300-сильную гибридную версию

Пульс

Peugeot построит купеобразный кроссовер 4008. Но не скоро

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2 февраля 2018

Компания Peugeot выпустит купеобразный кроссовер на базе 3008-й модели. Новинка появится не ранее 2020 года. Кросс-купе получит более агрессивный дизайн с покатой линией крыши и 300-сильную гибридную модификацию. Об этом сообщает AutoExpress.

Кроссовер, который, вероятно, назовут 4008, построят на модульной платформе EMP2 с уникальными для модели настройками подвески. От 3008-го машина станет отличаться головной оптикой, решеткой и задними фонарями, выполненными единым блоком. Архитектура салона кросс-купе будет аналогична последним моделям марки, но посадка окажется более низкой и спортивной.

Фото: [autoexpress.co.uk](www.autoexpress.co.uk/peugeot/102519/new-peugeot-4008-coupe-suv-set-to-arrive-in-2020)

Фото: autoexpress.co.uk

Гамма двигателей Peugeot 4008 будет состоять из трехцилиндровых бензиновых агрегатов семейства PureTech, а также 1,6- и 2,0-литровых дизелей. Гибридные модификации кроссовера создадут на базе мотора 1.6 THP с одним или двумя электромоторами. Топовая силовая установка сможет выдавать около 300 лошадиных сил.

Ранее Peugeot огласила российский цены на семиместный кроссовер 5008. Новинку, продажи который начнутся в феврале, оценили минимум в 1,9 миллиона рублей.

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Изображения: рендеры autoexpress.co.uk
Теги:
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