Певец Аркадий Укупник «накатал» на своем Range Rover 38 штрафов и не оплачивал

«На его Range Rover висело 38 косяков. 25 — за превышение скорости, ещё шесть — за разметку и знаки, два — за запрещённые манёвры. В списке также неоплаченная парковка на 5 тыс., выезд на выделенку на 2 тыс. и штрафы от МАДИ на 4,5 тыс. Самый крупный — 10 тыс. рублей», – говорится в публикации.

По данным канала, в декабре прошлого года мировой суд признал артиста виновным по одному из эпизодов и удвоил штраф до 9 тыс. рублей. Также отмечается, что помимо дорожных штрафов у Аркадия Укупника есть налоговые долги в размере 181 тыс. рублей за использование имущества и ещё 114 рублей пени.

